وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد وسط المدينة والقافلة المشتركة مع الأزهر

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، بجولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف وسط لتفقد أحوالها ومدى جهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن، واختتم جولته بأداء خطبة الجمعة بمسجد شعراوى تحت عنوان " كيف نستقبل ليلة القدر".

وأكد عبد الرازق فى بيان أن الله عزوجل جعل للعباد نفحات ليتقربوا بها إليه تبارك وتعالى ويتسابقوا ويتسارعوا فى الخيرات ليفوزوا برضوان ربهم تبارك وتعالى.

وفى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف و الأزهر الشريف، انطلقت قافلة دعوية مشتركة بقيادة الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة لآداء خطبة الجمعة بمساجد برج العرب.

وألقى الشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم وسط ثناء كبير من رواد المساجد على ما تبذولوه وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خاصة فى هذا الشهر الذى شعر فيه الجمهور بجهد وزارة الأوقاف مما ساعدهم على التمتع بروحانيات هذا الشهر سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة و شعبا و جيشا و علماء و أمناً.



