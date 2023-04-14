موعد ارتداء مقاول قتل سيدتين لـ"البدلة الحمراء" بعد صدور حكم بإعدامه

كتب أحمد إسماعيل

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستارعلى محاكمة المقاول قاتل سيدتين بكرداسة بسبب خلافات سابقة بينهم، وعاقبت المتهم بإجماع الآراء بالإعدام شنقا، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية موعد ارتداء المتهم للبدلة الحمراء.

وفقاً لوائح قطاع الحماية المجتمعية هناك إجراءات خاصة في التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الاصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء بالزي الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجري إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من النزلاء، ويظل في محبسه حتى تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم منه على الحكم، والتي تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.

ورسم قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضي محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجري رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجري تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الاصلاح أو في بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.

وتتم إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الاصح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضراً بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر بإجماع الاراء بالاعدام شنقا على مقاول لاتهامه بقتل سيدتين فى منطقة كرداسة.

صدر القرار بعضوية المستشارين هانى لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

وجاء فى أوراق القضية التى حملت رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، أنّ المتهم «إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول»، قتل المجنى عليهما «زاهية. ع»، «آية. م»، بعد خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر فى وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التى جاءت فى تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري دون ترخيص من الجهات المختصة.