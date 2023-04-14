مصرع مسن صدمته سيارة على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى مسن مصرعه، في حادث سير، اليوم، الجمعة، بعد أن صدمته سيارة مسرعة على طريق الخارجة باريس بالقرب من نقطة كمين السلام بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجنة إلى مشرحة مستشفي الخارجة التخصصى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.