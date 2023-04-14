اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 05:58 م
أكرم القصاص
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مصرع مسن صدمته سيارة على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد

الجمعة، 14 أبريل 2023 05:18 م
مصرع مسن صدمته سيارة على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد جثة - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقى مسن مصرعه، في حادث سير، اليوم، الجمعة، بعد أن صدمته سيارة مسرعة على طريق الخارجة باريس بالقرب من نقطة كمين السلام بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجنة إلى مشرحة مستشفي الخارجة التخصصى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتبين وفاة صبري عبد الرحمن آدم حسنين، 61 عامًا، ومقيم حي أرض السلام بمدينة الخارجة، بعد أن صدمته سيارة بطريق " الخارجة – باريس" بعد كمين " السادات" بالطريق بحوالي 2 كم. 
 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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