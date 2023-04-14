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الجمعة، 14 أبريل 2023 04:53 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بمدينة الفشن جنوب بنى سويف

الجمعة، 14 أبريل 2023 04:41 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بمدينة الفشن جنوب بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب توك توك بمدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بمدخل مدينة الفشن جنوب المحافظة.
 
ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف كلا من ثريا أحمد محمد 48 سنة مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وطه حسن أحمد 55 سنة، وأحمد محمد سيد 13 سنة، وعبدالله أحمد محمد 11 سنة مصابين بجروح وكدمات  إلي قسم الاستقبال بمستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

 


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