اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لافروف يشدد على عدم طرح شروط مسبقة لاجتماع وزراء روسيا وإيران وسوريا وتركيا

الجمعة، 14 أبريل 2023 01:55 م
لافروف يشدد على عدم طرح شروط مسبقة لاجتماع وزراء روسيا وإيران وسوريا وتركيا لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ضرورة عدم طرح شروط مسبقة لعقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا. 
 
وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي في سمرقند بأوزبكستان، اليوم الجمعة، "إن العمل جار لتحديد موعد ومكان ومعايير الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا". 
 
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "يجري حاليا الاتفاق على موعد ومكان ومعايير المباحثات بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا"، مشيرا إلى أن موقف بلاد من هذا الاجتماع بسيط للغاية ويتلخص في عدم طرح أي شروط مسبقة له.
 
من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن موسكو وضعت أسطولها البحري في المحيط الهادئ في حالة تأهب قصوى في إطار تدريبات فورية تهدف إلى تقييم وتحسين حالة استعدادها للتصدي لأي هجوم محتمل خلال الفترة القادمة.
 
وقال شويجو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن " أسطول المحيط الهادئ يقوم خلال الجاهزية بصد الضربات الصاروخية والجوية الضخمة، والتدرب على البحث عن الغواصات المعادية وتدميرها، وإجراء تدريبات كاملة على المدفعية وإطلاق الصواريخ لهزيمة المجموعات الضاربة للسفن الحربية والأنشطة البرية المفترضة للعدو.
 
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ الروسي أن السفن الحربية التابعة لأسطولها أجرت تدريبات ضد الغواصات في المياه قبالة أقصى شرق البلاد.

لافروف

روسيا

الخارجية الروسية

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