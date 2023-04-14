قصر باكنجهام يحسم الجدل بحضور الأمير هارى حفل تتويج الملك بدون زوجته

كتبت شيماء عبد المنعم

قال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن الأمير هارى دوق ساسكس، سيحضر حفل تتويج والده تشارلز ملك بريطانيا، الشهر المقبل، لكن زوجته ميجان ماركل ستظل في كاليفورنيا برفقة طفليها.

وتنتهي بذلك التكهنات حول ما إذا كان هارى الابن الأصغر للملك سيحضر حفل التتويج فى أعقاب انتقاداته اللاذعة للعائلة المالكة منذ أن تنحى عن واجباته الملكية عام 2020، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسيُتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي في لندن يوم 6 مايو المقبل ضمن مراسم رسمية تتسم بالفخامة والأبهة ويعود تاريخها إلى 1000 عام، وذلك بعد تولى والدته الملكة إليزابيث الحكم لمدة 70 عاما إلى أن توفيت في سبتمبر 2022.

وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام: "يسعد قصر باكنغهام التأكيد أن دوق ساسكس سيحضر حفل التتويج الذي سيعقد في كنيسة وستمنستر آبي في 6 مايو"، وأضاف: "ستظل دوقة ساسكس في كاليفورنيا برفقة الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت".

رؤساء وشخصيات مرموقة متوقع حضورها حفل التتويج

ومن المتوقع أن يحضر حفل التتويج رؤساء دول وشخصيات أجنبية مرموقة، وطغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه ويليام وريث العرش في مذكراته التي صدرت في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تسجيله فيلم وثائقي على نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وردا على سؤال خلال مقابلة جرت معه في يناير عما إذا كان سيحضر حفل التتويج إذا وُجهت له الدعوة، قال هاري: "يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى ذلك الوقت لكن الباب مفتوح دائما".