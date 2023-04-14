اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 10:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قصر باكنجهام يحسم الجدل بحضور الأمير هارى حفل تتويج الملك بدون زوجته

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:19 ص
قصر باكنجهام يحسم الجدل بحضور الأمير هارى حفل تتويج الملك بدون زوجته الأمير هارى وميجان ماركل - أرشيفية
كتبت شيماء عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال متحدث باسم قصر باكنجهام، إن الأمير هارى دوق ساسكس، سيحضر حفل تتويج والده تشارلز ملك بريطانيا، الشهر المقبل، لكن زوجته ميجان ماركل ستظل في كاليفورنيا برفقة طفليها.

وتنتهي بذلك التكهنات حول ما إذا كان هارى الابن الأصغر للملك سيحضر حفل التتويج فى أعقاب انتقاداته اللاذعة للعائلة المالكة منذ أن تنحى عن واجباته الملكية عام 2020، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسيُتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي في لندن يوم 6 مايو المقبل ضمن مراسم رسمية تتسم بالفخامة والأبهة ويعود تاريخها إلى 1000 عام، وذلك بعد تولى والدته الملكة إليزابيث الحكم لمدة 70 عاما إلى أن توفيت في سبتمبر 2022.

وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام: "يسعد قصر باكنغهام التأكيد أن دوق ساسكس سيحضر حفل التتويج الذي سيعقد في كنيسة وستمنستر آبي في 6 مايو"، وأضاف: "ستظل دوقة ساسكس في كاليفورنيا برفقة الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت".

رؤساء وشخصيات مرموقة متوقع حضورها حفل التتويج

ومن المتوقع أن يحضر حفل التتويج رؤساء دول وشخصيات أجنبية مرموقة، وطغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه ويليام وريث العرش في مذكراته التي صدرت في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تسجيله فيلم وثائقي على نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وردا على سؤال خلال مقابلة جرت معه في يناير عما إذا كان سيحضر حفل التتويج إذا وُجهت له الدعوة، قال هاري: "يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى ذلك الوقت لكن الباب مفتوح دائما".


ميجان ماركل

الامير هاري

الملك تشارلز

حفل التتويج

حفل تتويج ملك بريطانيا



الموضوعات المتعلقة

ولى عهد اليابان وقرينته يحضران حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:38 ص

تقرير جديد: ميجان والأمير هاري لن يتواجدا فى شرفة حفل تتويج الملك تشارلز

الخميس، 06 أبريل 2023 12:39 م

ديلى ميل: جو بايدن لن يحضر حفل تتويج الملك تشارلز ويمثله زوجته أو نائبته

الأحد، 02 أبريل 2023 11:29 ص

تكهنات حول حضور الأمير هاري وميجان وطفلهما آرتشي حفل تتويج الملك تشارلز

الأحد، 26 مارس 2023 04:00 ص

ظهوره فى شرفة القصر أبرزها.. الأمير هارى يقدم 6 مطالب لحضور حفل تتويج والده

السبت، 25 مارس 2023 02:14 م

ديلى ميل: يمكن منح آرتشى وليليبت أدوارا فى حفل تتويج الملك تشارلز حال تأكيد حضور والديهما

الإثنين، 20 مارس 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة