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الأمير هارى يتهم قصر باكنجهام بحجب معلومات حول قرصنة هاتفه

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:31 ص
الأمير هارى يتهم قصر باكنجهام بحجب معلومات حول قرصنة هاتفه هاري وميجان وتشارلز
كتبت - شيماء عبد المنعم

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اتهم الأمير هاري، قصر بكنجهام في وثائق قضائية بحجب معلومات عنه بخصوص اختراق هاتفه، وقال هاري إنه قرر كشف ما وصفها بمخالفات "مجرمي" الصحف النصفية (الشعبية) بدافع الحب لبلاده، حسبما ذكر موقع الديلي ميل .

هاري وميجان وتشارلز
هاري وميجان وتشارلز

وفي إفادة شاهد أمام المحكمة العليا في لندن حيث رفع هو وست شخصيات بارزة أخرى دعوى قضائية على شركة أسوشيتد نيوز بيبرز، التي تصدر صحيفة ديلي ميل، بخصوص اختراق الهاتف وانتهاكات أخرى للخصوصية، انتقد هاري مجددا النظام الملكي لتواطئه مع الصحافة الشعبية.

وأشار هاري إلى أن المؤسسة أوضحت أن أفراد العائلة المالكة لا يمثلون في منصة الشهود بالمحكمة لأن ذلك "يمكن أن يثير مشكلات كثيرة"، وأضاف في شهادته، التي صدرت لوسائل الإعلام الثلاثاء، أنه يرغب في محاسبة أسوشيتد من أجل "مصلحة الجميع".

وتابع قائلا "الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف المدى الكامل لهذا التستر، وأشعر أنه من واجبي كشفه"، وأوضح هاري، الذي حضر للمحكمة مع بعض المدعين الآخرين لجلسة استماع أولية لمدة أربعة أيام في قضيتهم ضد أسوشيتد نيوز بيبرز "الأدلة التي رأيتها تُظهر أن صحفيي أسوشيتد مجرمون يتمتعون بسلطات صحفية يتعين أن تهم كل واحد منا".

 

ولفت إلى أنه كان على دراية "بشكل مبهم" باختراق الهاتف عام 2005 عندما تعلق الأمر بمراسل الشؤون الملكية ومحقق خاص يعمل في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد الشعبية التي لم يعد لها وجود، وكانت جزءا من صحف مجموعة نيوز جروب المملوكة لروبرت مردوخ التي كانت تستهدف هواتف مساعدي أفراد العائلة المالكة.

ورفع هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، دعاوى قانونية العام الماضي ضد أسوشيتد، ومعه المغني إلتون جون، والممثلتين سادي فروست وليز هيرلي والناشطة دورين لورانس التي قُتل ابنها في هجوم عنصري، والنائب السابق سيمون هيوز.

ويقول أصحاب الدعاوى إنهم تعرضوا "للعديد من الأفعال غير القانونية" من جانب صحفيين أو محققين خاصين يعملون لدى ديلي ميل وميل أون صنداي اللتين تنشرهما أسوشيتد نيوز بيبرز.

 

 


الأمير هاري

الملك تشارلز

قصر باكنجهام



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