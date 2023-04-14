اليوم السابع
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صعق كهربائي ينهي حياة شاب في منشأة القناطر بالجيزة

الجمعة، 14 أبريل 2023 09:47 م
صعق كهربائي ينهي حياة شاب في منشأة القناطر بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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أصيب شاب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال، بمنشأة القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب أصيب بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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