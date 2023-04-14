رادار المخالفات.. تعرف على كيفية سداد رسوم الملصق الإلكترونى

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية ​​​​​​​​​​​​​​خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني لقائدى السيارات ووضعت لهم العديد من الشروط لكى يتم سداد تلك الرسوم و منها :

-لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب ان تكون رخصة المركبة سارية​​.

-يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لإنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.

-يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

وتقوم إدارات المرور بصفة يومية بشن العديد من الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات لرصد مخالفى تركيب الملصق الإلكترونى من سائقى السيارات اثناء السير بالمحاور وتم سحب التراخيص منهم لحين القيام بعمليات تركيب للملصق منعا للمسألة القانونية .