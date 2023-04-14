روتين العناية بالفم للحصول على نفس منعش طوال اليوم

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يساعدك اتباع روتين مناسب للعناية بالفم ، والاعتناء بالنظام الغذائي والعادات الأخرى في الحصول على نفس منعش طوال اليوم وأنفاسك هي أحد جوانب شخصيتك التي يمكن ملاحظتها ، حتى من مسافة ما. يمكن لرائحة الفم الكريهة أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح والوعي أثناء التحدث. البكتيريا السيئة في فمك هي سبب التخلص من رائحة الفم الكريهة، وفقا لما نشره موقع . onlymyhealth

وتتغذى هذه البكتيريا على الطعام المتبقي ، مما ينتج عنه طبقة البلاك التي تلتصق بالأسنان ، مما يؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بها. عندما تصلب هذه اللويحة تتحول إلى جير يحتاج إلى مساعدة طبيب الأسنان لإزالته.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها للحصول على نفس منعش طوال اليوم.

1 - التنظيف بالفرشاة والخيط مرتين في اليوم



لا يمكنك تفويت تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط عند التفكير في الحصول على نفس منعش. ثبت أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ذي خصائص مضادة للبكتيريا يقلل من رائحة الفم الكريهة. تأكد من تغيير فرشاة أسنانك كثيرًا. يجب عليك استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وتغييرها كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو كلما بدأت في التلف.

2 - شرب المزيد من الماء



قد يبدو من المغري شرب القهوة في الصباح عند الاستيقاظ ، لكن الماء هو أفضل مشروب لجسمك. لا يمنع شرب الماء الجفاف فحسب ، بل يهدئ أيضًا حالات جفاف الفم على المدى القصير. هذا مهم لإزالة البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

3 - لا تنسى أن تنظف لسانك بالفرشاة



يمكن أن تسبب البكتيريا الموجودة على لسانك روائح كريهة ، لذلك عليك تنظيفه للقضاء عليه بلطف. بالنسبة لأولئك الذين لديهم غطاء اللسان الناتج عن نمو بكتيري كبير ، قد تكون مكشطة اللسان مفيدة. بدلاً من ذلك ، يمكن أن يساعد استخدام فرشاة أسنان مع تنظيف فم متكامل في تنظيف اللسان.

4 - أجهزة طب الأسنان النظيفة



إذا كان لديك طقم أسنان أو جسور أسنان أو أجهزة أخرى ، فتأكد من تنظيفها تمامًا مرة واحدة على الأقل يوميًا أو كما يوصي طبيبك. إذا كنت تستخدم واقي الفم أو مثبت الأسنان ، فتأكد من تنظيفه في كل مرة قبل استخدامه. تحدثي مع طبيبك حول محلول التطهير المثالي.

5 - تهدئة جفاف الفم



اشرب الماء وتجنب استخدام التبغ والقهوة والمشروبات الغازية ، والتي قد تسبب جفاف شفتيك. لتشجيع إفراز اللعاب ، امضغ علكة أو اكل الحلوى - ويفضل أن تكون خالية من السكر. قد يوصي طبيب أسنانك أو طبيبك بعقار فموي محفز للعاب أو لعاب صناعي معد لمعالجة جفاف الفم المستمر.