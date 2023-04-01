كيف تحافظ على صحة فمك وأسنانك خلال ساعات الصيام في رمضان

إيناس البنا

خلال شهر رمضان قد يشعر البعض بالإحراج الشديد من رائحة الفم الكريهة خلال صيام ساعات طويلة.

ولكن وفقًا للأطباء الأسنان فإن العناية بالأسنان يجب أن تزيد خلال رمضان، وذلك لتناول العديد للحلويات والأكل الكثير خلال فترة قصيرة من المغرب إلى الفجر، ومع صعوبة غسل الأسنان فى الصباح هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان وفقًا لموقع "webmd" وهى:

1. استعمال الخيط الطبي بعد الإفطار والسحور

2. استخدام غسول للفم مرتين ف اليوم

3. مضغ اللبان الخالى من السكر بعد تناول الطعام

4. تقليل تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه قدر الإمكان

5. شرب كميات كافيه من الماء فترة ما بعد الفطار حتى السحور.

6. الابتعاد عن التدخين قدر الإمكان

7. تنظيف الأسنان بطريقه صحيحة مره بعد الفطور ومره بعد السحور.

8. يمكن استخدام السواك لوجود الفلوريد فيه بشكل طبيعى الهام لصحة الأسنان ويعتبر بديل طبيعى للمعجون وأمن خلال الصيام.