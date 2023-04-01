اليوم السابع
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السبت، 01 أبريل 2023 06:00 م
أكرم القصاص
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كيف تحافظ على صحة فمك وأسنانك خلال ساعات الصيام في رمضان

السبت، 01 أبريل 2023 06:00 م
كيف تحافظ على صحة فمك وأسنانك خلال ساعات الصيام في رمضان الفم
إيناس البنا

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خلال شهر رمضان قد يشعر البعض بالإحراج الشديد من رائحة الفم الكريهة خلال صيام ساعات طويلة. 
 
ولكن وفقًا للأطباء الأسنان فإن العناية بالأسنان يجب أن تزيد خلال رمضان، وذلك لتناول العديد  للحلويات والأكل الكثير خلال فترة قصيرة من المغرب إلى الفجر، ومع صعوبة غسل الأسنان فى الصباح هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان وفقًا لموقع "webmd" وهى:
 
1. استعمال الخيط الطبي بعد الإفطار والسحور
 
2. استخدام غسول للفم مرتين ف اليوم
 
3. مضغ اللبان الخالى من السكر بعد تناول الطعام
 
4. تقليل تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه قدر الإمكان
 
5. شرب كميات كافيه من الماء فترة ما بعد الفطار حتى السحور.
 
6. الابتعاد عن التدخين قدر الإمكان 
 
7. تنظيف الأسنان بطريقه صحيحة مره بعد الفطور ومره بعد السحور.
 
8. يمكن استخدام السواك لوجود الفلوريد فيه بشكل طبيعى الهام لصحة الأسنان ويعتبر بديل طبيعى للمعجون وأمن خلال الصيام.
 
 

صحة الاسنان

شهر رمضان

الاهتمام بالأسنان خلال الصيام



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