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الصورة الأولى لمجمع المواقف الجديد بالمريوطية بين شارعى الهرم وفيصل

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:00 م
الصورة الأولى لمجمع المواقف الجديد بالمريوطية بين شارعى الهرم وفيصل مجمع المواقف الجديد
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا تبرز الملامح الأولى لمجمع مواقف السرفيس الجديد بالقطاع المغطى لترعة المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير الترعة.

 

وتشهد الترعة ضمن مرحلة التطوير الأخيرة، أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

 

وتستهدف خطة التطوير، إنشاء كورنيش وممشى سياحي، ومواقف سيرفيس حضارية ومحطات للأتوبيس الترددي الجديد BRT، وساحات انتظار ومحلات ومطاعم نموذجية، إلى جانب النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات حيوية خلال أعمال المرحلة الأولى.

 

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الإسكان بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشدداً على متابعة الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال.

 

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطة تشغيل المواقف مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين مع نقل المواقف العشوائية المحيطة بها داخله والتشغيل عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة، لافتا إلى ضرورة تدعيم الساحات والمواقف بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الأمثل.

 

عمليات إصلاح ترعة المريوطية
عمليات إصلاح ترعة المريوطية

 


ترعة المريوطية

تطوير ترعة المريوطية

شارع الهرم

شارع فيصل

الجيزة



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