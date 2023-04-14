اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 07:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: 1.2 مليار جنيه تكلفة توفير سكن لائق لـ500 ألف شخص

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:00 ص
التخطيط: 1.2 مليار جنيه تكلفة توفير سكن لائق لـ500 ألف شخص مشروعات اسكان ـ أرشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاعت الدولة المصرية خلال الـ 8 سنوات توفير السكن اللائق للمواطنين من خلال تنفيذ المئات من المشروعات ،

بحيث تهتم الدولة فى إنشاء مجتمعاتها العمرانية بتوفير السكن اللائق، الذى يناسب مختلف شرائح الدخل، وكذا الخدمات المتنوعة، حيث تتولى تنفيذ المبانى الخدمية، وتسلمها للوزارات والجهات المعنية لتشغيلها، ليستفيد بها السكان.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات التي نفذتها الدولة استفادة منها حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الدولة قامت  بدعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل وقد استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى ومحدودى الدخل حوالى 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التى سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالى 40%.

 

 


مشروعات اسكان

وزارة التخطيط

الاسكان الاجتماعى

سكن كريم



الموضوعات المتعلقة

الحكومة تعزز مشاركة القطاع الخاص لتصل لـ65%.. برنامج الطروحات الحكومية أحد أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. وصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي يستهدف جمع 6 مليارات دولار

الخميس، 13 أبريل 2023 04:00 م

وزارة التخطيط تعقد ندوة تعريفية حول مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:49 م

التخطيط: 85 مشروعا بقطاع الإسكان فى الجيزة بتكلفة 2.3 مليار جنيه خلال 22/2023

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 11:00 م

تعرف على أهم المشروعات فى قطاع الصحة فى 20 نقطة.. إنفوجراف

الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 ص

10,6مليار جنيه استثمارات بعام 22/2023 لتنفيذ 355 مشروعًا تنمويًا بالقليوبية

الخميس، 13 أبريل 2023 11:40 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة