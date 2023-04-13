نظام غذائي صيفي صحى للحوامل للتغلب على الحرارة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون الصيف موسمًا صعبًا للنساء الحوامل، حيث يمكن أن تسبب الحرارة الجفاف وتؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، من المهم للأمهات الحوامل الحفاظ على نظام غذائي صحي خلال هذا الوقت للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن، وإليك بعض النصائح المهمة لنظام غذائي صيفي للحوامل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

النظام الغذائي لكل امرأة حامل هذا الصيف



1. البيض



أثناء الحمل ، يعتبر البروتين ضروريًا لنمو الجنين ، ونمو الأنسجة وشفائها ، وإنتاج الأجسام المضادة لجهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك ، فهي تدعم نمو الهيكل العظمي والعضلات للطفل وتقوي العظام، يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين ، فضلاً عن سهولة الوصول إليه على نطاق واسع وسهولة تحضيره، كما أن الكولين ، واللوتين ، والفيتامينات B12 و D ، والريبوفلافين ، وحمض الفوليك متوفرة أيضًا بكثرة في البيض.

2. الخضراوات الورقية



النساء الحوامل يجب أن يأكلن الكثير من الخضراوات الورقية الخضراء لأنها مليئة بالفيتامينات C و E و K. تعد الخضراوات الخضراء أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف ، والتي يمكن أن تحارب الإمساك أثناء الحمل . يمكن تناولها بعدة طرق ، بما في ذلك السلطات وأطباق أخرى ، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

3. الحبوب الكاملة



لضمان حصول الأمهات الحوامل على الكمية اللازمة من الكربوهيدرات ، ينصح بالحبوب الكاملة، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم ، تدعم الكربوهيدرات الكاملة مستويات السكر في الدم الصحية، كل هذه الأطعمة هي مصدر ممتاز لفيتامين ب والمعادن والألياف.

4. المكسرات والبذور



أثناء الحمل ، تعتبر الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة في غاية الأهمية، إن الدهون الجيدة تعزز نمو دماغ الطفل وعينيه وكذلك المشيمة والأنسجة الأخرى، يمكن العثور على الدهون الجيدة بكميات كبيرة في المكسرات والبذور وزبدة الجوز، يمكن العثور على الدهون الصحية بوفرة في الأطعمة مثل بذور الكتان وزبدة الفول السوداني وزيت الزيتون.

5. ثمار الحمضيات



باحتياطياتها الغنية بفيتامين ج ، تعتبر ثمار الحمضيات مثل البرتقال أو الليمون الحامض مثاليًا للنساء الحوامل، إنها تقوي جهاز المناعة وتعزز مستويات الطاقة خلال أشهر الصيف الحارة ، وبالتالي فهي ضرورية للنساء الحوامل.

6. كوسة



يوصى دائمًا بهذا الخضار للنساء الحوامل لأنه مصدر جيد لحمض الفوليك والبوتاسيوم ، وكلها ضرورية لصحة ما قبل الولادة، كما أنه نبات يحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن يساعد في ترطيب الجسم خلال أشهر الصيف.

7. المأكولات البحرية



يمكن أن تكون الأسماك مصدرًا رائعًا للبروتين والحديد والزنك للأشخاص الذين ليسوا نباتيين، الأسماك غنية بالمعادن الضرورية لنمو الجنين وتطوره، تشمل الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، بما في ذلك حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، المسؤول عن تعزيز نمو دماغ الطفل ، سمك السلمون والتونة.