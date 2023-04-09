5 طرق فعالة لتقليل ألم عرق النسا أثناء الحمل

كتبت ميرفت رشاد

عرق النسا هو مصطلح يستخدم لوصف الألم الهائل الذي يأتي من الأرداف أو الظهر وينتقل إلى أسفل الساق، غالبًا ما تشعر به الأمهات الحوامل ، يكون ألمًا من جانب واحد ، يمكن أن يؤثر حتى على الأنشطة اليومية اعتمادًا على شدتها، وإليك طرق التهامل مع عرق النسا أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع" healthshots".

نصائح للتعامل مع عرق النسا أثناء الحمل

وزن الرحم المتنامي ، وأربطة الحوض الرخوة، والميكانيكا الحيوية المتغيرة، واحتباس السوائل أثناء الحمل يمكن أن يساهم في الألم، خلال المراحل المتأخرة ، قد يضغط رأس الطفل أيضًا مباشرة على العصب مما يؤدي إلى عرق النسا.

1. ضع كيس ماء ساخن على منطقة الألم

عندما تضعه على المنطقة التي يتألم فيها، يمكن أن يساعد كيس الماء الساخن في زيادة تدفق الدم إلى المنطقة ، وإرخاء العضلات ، وتقليل الالتهاب.

2. تجنب الجلوس لفترات طويلة

يجب عليك تغيير وضعياتك بشكل متكرر للحفاظ على وضعية جيدة ، وتقليل مخاطر إجهاد العضلات ، ومنع الأوجاع والآلام التي يمكن أن تنتج عن فترات الجلوس الطويلة.

3. وضعية الجلوس

يمكن القيام بذلك في وضع الجلوس أو أثناء الاستلقاء على الظهر، ضع قدم الساق المؤلمة على ركبة الرجل غير المؤلمة أثناء الجلوس على كرسي، حافظ على استقامة الظهر مع الحفاظ على الوضع ، حاول الانحناء للأمام.

4. تمارين ثني الظهر

يمكن أن تساعد تمارين الانحناء الخلفي في تنشيط عضلات العمود الفقري الباسطة ، وهي مجموعة من العضلات التي تمتد على طول الجزء الخلفي من العمود الفقري وتساعد في دعم الوضع المستقيم للجسم. يمكن أن تكون هذه التمارين مفيدة لألم عرق النسا، بعض تمارين الانحناء الخلفي هي وضعية الكوبرا ، وضعية أبو الهول.

5. تقييد الانحناء إلى الأمام

يمكن أن يكون تقييد الانحناء للأمام أمرًا مهمًا بالنسبة للنساء المصابات ، يمكن أن يؤدي الانحناء إلى الأمام إلى الضغط على الأقراص والعضلات الموجودة في العمود الفقري ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الألم الحالي أو التسبب في إصابات جديدة.