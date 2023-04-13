مقتل شاب على يد جاره فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شاب مصرعه على يد جاره أثناء مشاجرة بينهما فى عزبة الشراقوة بقرية البياضية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والقبض على القاتل.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهما فى عزبة الشراقوة بقرية البياضية دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية الى مكان المشاجرة التى أسفرت عن مصرع "شعبان .ش .س" 30 عام بسبب التعدى عليه بآلة حادة.

وقال شهود عيان أن خلال مشاجرة نشبت بين المجنى واخر يدعى " السيد.ا.ر" 30 عام جار المجنى تطورت المشاجرة بينهما فقام القاتل بضرب المجنى على رأسه بآلة حادة على رأسه تسببت فى مقتله.

تم القبض على المتهم والاداة المستخدمة فى الواقعة كما تم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال اهل المجنى عليه وانتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لمعرفة سبب الوفاة.