مطبخ خير بالغربية بدأ بتوزيع 50 وجبة على الصائمين ووصل لـ300.. صور

الغربية: محمد طارق

أعمال الخير تزيد يوم بعد الآخر داخل مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية ومطابخ الخبر التى تعمل طوال شهر رمضان المبادرة، وتقدم الوجبات الساخنة بالمجان يوميا، فضلًا عن توزيع المواد الغذائية واللحوم على الآسر داخل منازلهم تخفيفًا عليهم.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، المطبخ الخيرى والذى يقدم أجمل الوجبات ساخنة للصائمين سواء كانت وجبات إفطار أو سحور، والتى أعدت بدقة وعلى أعلى مستوى من الجودة لتقديمها إلى إصحاب المهن الشاقة والعاملين باليومية والأسر غير القادرة.

وفى هذا الصدد، قالت سلوى الهبيان القائمة على العمل لـ"اليوم السابع" أنها بدأت منذ عام تقريبا فى تجهيز المطبخ وإعداد الوجبات طوال أيام شهر رمضان السنة الماضية، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى والذى شارك الفكرة بكل قوة تخفيفا على الأسر الأكثر احتياجا داخل المدينة وكذلك العمال باليومية، موضحة أنها بدأت بـ50 وجبة يوميا واستمرت فى تقديمهم طوال الشهر.

وأضافت: هذا العام كان المستهدف أكثر بكثير من العام الماضى، فمنذ شهرين تقريبا اقمنا بمشاركة أهالى المدينة المقتدرين معرض سلع غذائية بداخله كافة السلع الغذائية التى تحتاجها الاسرة المصرية من "زيت، سكر، سمنة، أرز، مكرونة، فول" وغيرها من السلع بأسعار مخفضة 50% وحققنا إقبالًا كبيرًا من الأهالى ونجاح لم نكن نتوقعه.

وأشارت إلى أن المطبخ هذا العام شهد خير كثير لم نكن نتوقعه، حيث وصل متوسط الإنتاج من الوجبات الساخنة اليومية 300 وجبة، ويتم توزيعهم جميعا قبل الإفطار بساعة حيث يتم توصيلها ساخنة إلى المستحقين، موضحه تلك الوجبات تم إعدادها على أعلى مستوى من النظافة والجودة.