خير رمضان مبيخلصش.. مطبخ خيرى فى المحلة يوزع 400 وجبة إفطار وسحور يوميًا

الغربية محمد طارق

تعد محافظة الغربية من المحافظات التى تشتهر بانتشار المطابخ الخيرية بجميع المراكز والمدن التابعة لها طوال أيام شهر رمضان المبارك، ولكن معظم هذه الأماكن والتى تقدم الوجبات وجميع خدماتها بالمجان تعمل طوال أشهر العام وليس شهر رمضان فقط، فضلا عن تقديم المساعدات المعنوية واللحوم والملابس بالأعياد والمناسبات.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، المطبخ الخيرى "البيت بيتك" والذى يقدم أشهر وأجمل الوجبات للصائمين سواء كانت وجبات إفطار أو سحور، وآلتى أعدت بعناية وحب لتقديمها إلى إصحاب المهن الشاقة والعاملين باليومية والأسر الغير قادرة على العمل والمرضى، وذلك من خلال قاعدة بيانات تم الوصول اليها عن طريق العمل لعدة سنوات سابقة.

وفى هذا الصدد قالت منى الكحكى القائمة على المطبخ لـ "اليوم السابع" أن شهر رمضان كل عام يشهد ملحمة وطنية جميلة يشارك بها الجميع من أهالى مركز ومدينة المحلة والمراكز المجاورة، وهى تقديم الوجبات للصائمين والمرضى وإفطار المسافرين على الطرق، وهذة الروح هى التى تشعرنا بروحانيات الشهر الكريم والتى من دونها لا نشعر بالسعادة مطلقا.

وأضافت أنها وهبت حياتها للعمل الخيرى والمبادرات الإنسانية منذ قرابة 4 سنوات، حيث استأجرت شقة على نفقتها الشخصية بالمدينة، وقامت بتجهيزها بجميع المعدات الخاصة بالطبخ، وأطلقت عليها مطبخ "البيت بيتك" الخيرى، وتنفذ بداخل تلك المكان كافة المبادرات طوال أشهر العام فبدخول الأعياد اقوم بتوزيع الملابس، وفى عيد الاضحى تتلقى أضحيات من المتبرعين وتقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أنه توجد ثقة كبيرة بينها وبين المتبرعين لهذه الأعمال الخيرية، حيث يقومون بإرسال الأموال لها وتقوم هى بإنتاج الوجبات وتوزيعها من خلال قاعدة بيانات للأرامل والأيتام والمرضى تمتلكها منذ عامين، مشيرة إلى أن هذه القاعدة متغيرة كل فترة ونقوم باستبدالها حتى نصل إلى أكبر عدد من المستحقين داخل المدينة والقرى التابعة لنا.

وتابعت: "نقوم بتنفيذ معرض للملابس وتوزيعها بالمجان بمساعدة شباب الخير بالمدينة فى الأعياد والمناسبات والمواسم، كما نطلق خلال موسم الشتاء حملة لتوزيع أكواب العدس الدافئة للعمالة غير المنتظمة فى الشوارع عن طريق سيارة كانت تجوب كافة الشوارع الرئيسية والفرعية."

وأضافت أنها اعتادت منذ سنوات المشاركة والتطوع فى جميع المبادرات داخل مدينة المحلة وخاصة مبادرات إطعام الغير، فبدأت من منزلها فى البداية هى وأبناؤها وأصدقاؤها، حتى بادروا بتأسيس المطبخ الخيرى، فيوميا لابد من التواجد لإعداد الوجبات لتسليمها للمستحقين.



إعداد الوجبات قبل التوزيع



جانب من الوجبات.



جانب من الوجبات



جزء من الوجبات



وجبات ااسحور



وجبات البيت بيتك لتوزيعها علي الصائمين



وجبات الخير



وجبات السحور.