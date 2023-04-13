مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة تصادم سيارتين على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بمنطقة المنايف دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية وجارى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما جارى نقل المتوفين إلى ثلاجة نفس المستشفى.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة اخرى نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام شركة الكهرباء بالمنايف دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

جارى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما جارى نقل المتوفين إلى مشرحة ذات المستشفى.

جارى رفع السيارات من على الطريق وإعادة تشغيله بكامل طاقته وتحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن المتوفين.