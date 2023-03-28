أمن الإسماعيلية يتوصل لهوية جثة شاب فايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد فى كشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب داخل أرض زراعية بجوار المرور بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد العثور على جثة شاب ثلاثينى فى أرض زراعية بجوار مرور فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة فايد إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة مجهولة لشاب ملقاة داخل أرض زراعية بجوار مرور مركز فايد. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

ونجحت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة فايد فى كشف هوية الجثة وتبين انها لشاب يدعى محمد جمعة كامل 31 عاما مقيم فنارة بجوار كوبرى العمدة دائرة مركز فايد.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.