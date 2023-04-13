محافظ أسوان يهدى شنط ملابس العيد للأطفال الأيتام بدور الرعاية

زار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، دور الرعاية الإجتماعية، حيث قدم التهنئة للأطفال والنشء من البنين والبنات المقيمين فيها، وأهداهم شنط ملابس جاهزة وداخلية وأحذية، بعد إتاحة الفرصة للأطفال والنشء بشراء احتياجاتهم بأنفسهم طبقاً لأذواقهم ومقاساتهم من أحد المحلات الشهيرة.

يأتى ذلك بهدف إدخال البهجة والفرحة والسرور على الأطفال الأيتام بدور رعاية البنين والبنات والسيدات القبطيات ومار جرجس بمناسبة أعياد القيامة المجيد والفطر المبارك.

رافق المحافظ فى زيارته الميدانية رؤساء وأعضاء مجلس إدارة دور الرعاية الإجتماعية ، بالإضافة إلى محمد يوسف مدير عام التضامن الإجتماعى ، والدكتور عز الصادق المستشار المجتمعى للمحافظ.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى حرصه للتواجد مع أبناءه بدور رعاية البنين فى جميع المناسبات سواء خلال شهر رمضان المعظم، أو فى الأعياد المختلفة للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية والترفيهية لهم.

وأشار إلى أن المحافظة من خلال مبادرة الناس لبعضهم حريصة على مواصلة الدعم لجميع دور الرعاية الاجتماعية للقيام بالدور البناء والإنسانى تجاه الفئات والشرائح المختلفة حيث أنه تم تقديم دعم من قبل لتلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية للأبناء والبنات المقيمين فى دور الرعاية الاجتماعية بشكل عام.