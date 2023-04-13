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كيف نستخدم أدوية الغدة فى رمضان؟.. ​هيئة الدواء تجيب

الخميس، 13 أبريل 2023 03:00 ص
كيف نستخدم أدوية الغدة فى رمضان؟.. ​هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
​كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء عن طريقة استخدام أدوية الغدة فى رمضان وقالت هيئة الدواء: يؤثر الطعام على امتصاص بعض أدوية الغدة الدرقية مثل الليفوثيروكسين المستخدم في علاج قصور الغدة.
 
وأضافت هيئة الدواء ننصح بتناول ادوية الغدة على معدة فارغة، على أن يكون قبل وجبة الإفطار الرئيسية بنصف ساعة، أو بعد الإفطار بـ 3 أو 4 ساعات، وألا يُتناول بعده أي طعام آخر لمدة ساعة.​
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يجب أن يُفصل الليفوثيروكسين عن المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم أو الحديد بـ 4 ساعات؛ حتى لا تؤثر على امتصاصه.​
 
 

هيئة الدواء

المكملات الغذائية

ادوية الغدة

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