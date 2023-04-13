وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس، أن عمليات البحث ستتركز على قاع البحر حيث من المحتمل أن تكون المروحية قد غرقت، مشيرة إلى أن هناك كاسحتي ألغام تابعتين لقوة الدفاع الذاتي البحرية بالإضافة إلى سفينة إنقاذ في المنطقة منذ صباح اليوم.

وأضافت القناة أن قوة الدفاع الذاتي البرية نشرت أفرادا على طول ساحل الجزيرة كما قامت بإرسال قوارب من أجل البحث عن أي أشياء من الممكن أن تكون قد انجرفت إلى الشاطئ، مشيرة إلى أن حرس السواحل أرسل قارب دورية كبيرة لتوسيع منطقة البحث.

وكانت المروحية قد اختفت من على شاشات الرادار يوم الخميس الماضي عقب إقلاعها بفترة قصيرة من جزيرة "مياكوجيما" في محافظة "أوكيناوا"، ولا يزال الأفراد العشرة في عداد المفقودين.