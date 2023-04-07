ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) ، اليوم الجمعة ، عن القوة قولها إن المروحية من طراز "يو إتش-60" اختفت من على شاشات الرادار بالقرب من جزيرة "مياكوجيما" في محافظة "أوكيناوا" أمس الخميس وعلى متنها عشرة أشخاص.

وأضافت القناة أن أفراد البحث والإنقاذ عثروا على قارب نجاة وباب عليه حروف قوة الدفاع الذاتى البرية، بالإضافة إلى إطار نافذة في المياه شمال جزيرة "إرابوجيما" الواقعة شمال غرب مياكوجيما.. وأكدت القوة أن قارب النجاة كان جزءا من المعدات الموجودة على متن المروحية المفقودة.

وكانت قوة الدفاع الذاتي البرية قد أفادت بأن المروحية اختفت من على شاشات الرادار أثناء تحليقها بين جزيرتي "مياكوجيما" و"إرابوجيما".