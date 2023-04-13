بعد ضبط 6 متهمين.. السجن والغرامة عقوبة المتهمين بغسل 70 مليون جنيه

كتب إيهاب المهندس

فى ضربة قوية للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من نشاط الاتجار في العملة.

وعقوبة غسل الأموال طبقا للقانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، تنص على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم.

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4ـ غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.