أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13-4-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 13-4-2023.

المصريين للاستثمار

كما أعلنت البورصة ، عن عدم الاعتداد أثر العمليات المنفذة على أسهم شركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لحليج الأقطان، خلال جلسة اليوم الخميس على سعر الإقفال اللحظي.

البورصة تربح 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.114 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.3 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.78%، والعرب على 13.27%، واستحوذت المؤسسات على 37.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.5 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 61.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 183.9 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.55% ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2979 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 20683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.57% ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 58.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.48%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 15.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.85%.

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 5.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.50%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 120.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.646 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.411 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 51.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.79%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 12.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%.