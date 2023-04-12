هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الخدمات غير المصرفية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.6%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.3%، وهبط قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%.

كما تراجعت قطاعات العقارات، والسياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الموارد الأساسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت 5 قطاعات وهي المنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.3%، 0.2%، 0.2%، 0.01%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 384.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.6 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 6.65%، واستحوذت المؤسسات على 27.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 252.2 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 368 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 151.2 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 105 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3530 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.