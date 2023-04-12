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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:50 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة.

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