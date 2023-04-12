موفد الأوقاف بألمانيا يرفع الأذان داخل الكنيسة الإنجيلية فى دعوة للتسامح

كتب لؤى على

أشاد القس الدكتور ثروت قادس أستاذ مقارنة الأديان بجامعة فرانكفورت بألمانيا بموفدى وزارة الأوقاف المصرية إلى المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وبروح المحبة والتسامح بين أفراد الجالية المصرية في ألمانيا، مضيفًا أن الكنيسة الإنجيلية بألمانيا نظمت إفطارا جماعيا للجالية المصرية.

وقام الشيخ محمد عبد الحميد حجازي موفد وزارة الأوقاف المصرية إلى ألمانيا خلال شهر رمضان برفع الأذان وإقامة الصلاة داخل الكنيسة الإنجيلية الألمانية وأم المصلين، وذلك بحضور محافظ المقاطعة، والدكتور عبد الصمد اليزيدي رئيس المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، مؤكدًا أن دورنا كمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين بألمانيا هو الدعوة للتسامح والمحبة معًا.