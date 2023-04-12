محافظ كفر الشيخ ونائبه ووزير التنمية المحلية الأسبق يكرمون حفظة القرآن.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، واللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الأسبق، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حفل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم ، وتوزيع تجهيز العرائس للأيتام، من أجهزة كهربائية ، وحجرات نوم، وانتريهات.

وكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أوائل حفظة القرآن الكريم من طلاب مدرسة النور للمكفوفين، بحضور اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، الاسبق، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتور شريف دعبس، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ. وسوسن هيبه، المشرفة على حفظ الطلاب.

كما شهد محافظ كفر الشيخ توزيع أجهزة كهربائية وغرف نوم وانتريهات على 33 عروس من الأيتام، مثتياً على المجهود المبذول مع حفظة القرآن الكريم ، مؤكداً أن تكريمهم شرف ويجب الاهتمام بهم، كما أثنى على توفير احتياجات العرائس من الأيتام والفقراء.

وعبر اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ الاسبق، عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم وتوزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الزواج للأيتام والمحتاجين.

قال الدكتور شريف دعبس، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إن تواجده لتكريم حفظة القرآن الكريم، للمساهمة في تكريم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، شرف له، مشيداً بمستوى حفظة القرآن الكريم.