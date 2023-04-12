اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توزيع قرابة 27 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:53 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع قرابة 27 ألف شنطة رمضانية على الأسر المستحقة جانب من الحدث
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول  1200 شنطة رمضانية، الدفعة ال11  من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وشهد الشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، وصول 1200 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعى، " الدفعة ال11" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 26 ألف و700 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية و لإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع فى الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

 

جانب من وصول الشنط الرمضانية
جانب من وصول الشنط الرمضانية

وصول 1200 شنط رمضانية لكفر الشيخ
وصول 1200 شنط رمضانية لكفر الشيخ

وصول الفعة ال11 من شنط لأأوقاف الرمضانية لمحافظة كفر الشيخ
وصول الفعة ال11 من شنط لأأوقاف الرمضانية لمحافظة كفر الشيخ



 

 


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