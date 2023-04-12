محافظ سوهاج يفتتح محطة صرف الكوثر بتكلفة 30 مليون ضمن احتفالات العيد القومى

يفتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، محطة صرف صحى الكوثر (4) بمنطقة حى الكوثر شرقى المحافظة بتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة 11 ألف نسمة وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومى وذلك ضمن سلسلة افتتاحات كان قد بدأها المحافظ أمس وأول أمس بافتتاح نفق العروبة بمدينة سوهاج والتشغيل التجريبى لمستشفى طهطا العام ومركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بطهطا.



واليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول محطة صرف صحى الكوثر (4) التى سوف يفتتحها المحافظ اليوم شمن سلسلة افتتاحات المشروعات فى عيد سوهاج القومى:

1 - تنفيذ واشراف: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

2 - التكلفة التقديرية: 30 مليون.

3 - شبكات انحدار بطول: 3200م.ط بأقطار من 200: 450 مم

4- خط الطرد: قطر 280مم بطول 900 م.ط

5 - المناطق المخدومة: مناطق عمارات المرحلة الخامسة – عمارات خلف الضرائب – عمارات الايواء – منطقة متضررى السيول ونجع ابو راضى.

6 - عدد المستفيدين: 11 ألف نسمة.

7 - مكوانات المشروع: - محطة رفع ( بيارة بها عدد 3 طلمبات تصرف الواحدة 43 ل / ث – عنابر التشغيل بها لوحات الكهرباء والتشغيل – مبنى الادارة )

8 - شبكات انحدار بأقطار من 200مم إلى 450مم بطول 3200م.ط.

9 - خط طرد بقطر 280مم بطول 900م.ط.

10 - بدء التشغيل الفعلى بعد استلام شركة المياه بتاريخ 4/4/2023.