محافظ سوهاج يشهد بدء التشغيل التجريبى لمستشفى طهطا.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مستشفى طهطا العام ، عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمستشفى، وذلك مع الإنطلاق التجريبى لتشغيل المستشفى قبل إفتتاحها بشكل نهائي لخدمة المواطنين، وذلك تزامنا مع احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومى، حيث تفقد المحافظ كافة أقسام المستشفى وأستمع إلى شرح مفصل عن طريقة العمل بها.

جاءت الجولة بحضور والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة وعامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا و وأيمن خلف مدير إدارة مستشفى طهطا العام وعدد من القيادات

ومن جانبه، قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن المنظومة الصحية بمصر تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية بشكل عام، وفى محافظة سوهاج المنظومة الصحية تحظى باهتمام خاص من خلال أعمال التطوير المستمرة فى الوحدات الصحية من والمراكز الطبية وحتى المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة وذلك من اجل خدمة جمهور المواطنين بالمراكز والقرى.

وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أن عملية تطوير النمظومة الصحية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للجميع من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الصحية ومواجهة التحديدات الجديدة فى مقدمتها فيروس كورونا المستجد. ففى مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج هناك صرح طبى جديد تم الإنتهاء من اعمال التشطبيات به ليستقبل المواطنين من كل مكان لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 100% تقريبا والتكلفة الإجمالية للمشروع 243 مليونا و200 ألف جنيه على مساحة المستشفى تبلغ 3740 مترا مربعا.

وأضاف الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن أعمال التطوير تاتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والعمل بالمستشفى بدأ به في فبراير 2020م ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة و المستشفى بتصميمها الجديد تضم " 149 سرير إقامة مرضى، 30 سريرا للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، بالإضافة إلى 120أسرة نوعية" المستشفى تضم 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 70 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سريرا، و5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم.

يذكر أن محافظة سوهاج تحتفل فى العاشر من أبريل من كل عام بعيدها القومى، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا فى التضحية والنضال، عندما تصدى للحملة الفرنسية التى هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799 م، وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضد الفرنسيين فى سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا وجهينة، ما اضطر جنود الحملة إلى مغادرة جهينة والانسحاب من سوهاج، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من أبريل 1799 ليصبح عيدها القومى الذى تحتفل به كل عام.

وفى هذا الإطار تقوم المحافظة بإفتتاح العديد من المشروعات الهامة في مقدمتها المشروعات حيث تهدف عملية تطوير النمظومة الصحية إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للجميع من خلال أماكن تقديم بما يتمشا مع التطوير السريع للمنظومة الصحية ومواجهة التحديدات الجديدة