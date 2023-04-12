كيف يساعد النظام الغذائي فى تقليل خطر الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية؟

كتبت رانيا عامر

الحمية الغذائية اليومية تلعب دورا رئيسيا في حياة الإنسان في الحفاظ على الصحة العامة لديه، بجانب أن الغذاء السليم يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ب السكتات الدماغية والجلطات القلبية وغيرها من الأمراض .وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

أكدت معظم الدراسات الحديثة أن النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة ، حيث تم تصنيف افضل الانظمة الغذائية للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية ، نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي أكثر فعالية في الحد من مخاطر الوفاة.

وكشفت دراسة أخرى أن جرعات كبيرة من الأسماك والمكسرات والتوت والحبوب الكاملة في الدرجات الأولى من النظام الغذائي تقلل من الاصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية والتهاب القلب .

اوضحت نتائج الابحاث ان البرامج الغذائية تؤثر علي درجة الوقاية للمرضي المعرضين لخطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وشملت هذه الحميات قليلة الدسم ومتوسطية وقليلة الدسم ودهون معدلة ومختلطة قليلة الدسم وقليلة الصوديوم.

افضل الأنظمة الغذائية لمكافحة الجلطات والسكتات الدماغية:

1.نظام أورنيش الغذائي، وهو نظام غذائي نباتي قليل الدهون والبروتين الحيواني والسكريات المكررة.

2. نظام Pritikin الغذائي، وهو عبارة عن خطة وجبات قليلة الدهون وعالية الألياف.

3.ووجدت الدراسة أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط كان أفضل من الحد الأدنى من التدخل في منع الوفيات المبكرة بين أولئك المعرضين لخطر متوسط للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.