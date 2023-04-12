اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر يكرم السودانى منقذ سيدة القطار ويوجه بعلاجه على نفقة الأزهر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 09:29 م
شيخ الأزهر يكرم السودانى منقذ سيدة القطار ويوجه بعلاجه على نفقة الأزهر تكريم شيخ الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، الشاب السودانى أحمد المدثر، الذى أنقذ سيدة مصرية من السقوط تحت عجلات القطار بأسيوط فى يناير الماضى، ما أسفر عن إصابات متفرقة لكليهما.

 

وأشاد الأمام الأكبر بالبطل السودانى أحمد المدثر، مؤكدا أنه نموذج ومثال للشباب العربى الذى يحتذى به فى البطولة والشجاعة والخلق القويم وتجسيد مبادئ الدين الإسلامى الحنيف، حيث لم يتأخر فى التضحية بنفسه لإنقاذ السيدة المصرية، الحاجة زمزم، من دهس محقق تحت عجلات القطار.

 

ووجه فضيلة الإمام الأكبر بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للشاب السودانى، وما يلزم ذلك من استكمال علاجه بمستشفيات الأزهر، والتكفل بتركيب طرف صناعى له، بما يمكنه من استئناف حياته بشكل طبيعي.

 

وحرص الإمام الأكبر على متابعة حالة الشاب السودانى والسيدة المصرية، منذ وقوع الحادث فى يناير الماضى، حيث كلف فضيلته وفدا أزهريا بمتابعة حالته وتوفير ما يلزمه من رعاية صحية.

 


الشاب السودانى

شيخ الازهر

جامعة الازهر

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

شيخ الأزهر: العادات والتقاليد طغت على التشريعات القرآنية والنبوية بشأن إنصاف المرأة

الجمعة، 07 أبريل 2023 06:03 م

شيخ الأزهر: رخصة التعدد في الزواج ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود مثل العدل

الجمعة، 07 أبريل 2023 07:57 م

شيخ الأزهر: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" ليست آية يفهم منها إباحة التعدد دون قيد

السبت، 08 أبريل 2023 05:35 م

شيخ الأزهر: العدل بين الزوجتين يكون في النفقة والكسوة والمسكن والبشاشة

السبت، 08 أبريل 2023 05:44 م

شيخ الأزهر ينعى الدكتور إبراهيم الخولى أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر

الأحد، 09 أبريل 2023 03:58 م

شيخ الأزهر: يدعو للاجتهاد للخروج بفقه وفتاوى جديدة تبين للناس حقيقة «التعدد»

الأحد، 09 أبريل 2023 04:39 م

شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية حين تلجأ للطلاق كحل تحسبه ضرورة من الضرورات

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:58 م

شيخ الأزهر: القرآن قضى على عادات الجاهلية في الزواج وأحاط التعدد بقيدٍ حديدي

الإثنين، 10 أبريل 2023 07:22 م

دولة التلاوة.. "الطاروطى الصغير" حفظ القرآن الكريم فى 365 يوما.. الشيخ محمد عبدالكريم عضو مقرأة كبار الأئمة بمسجد الحسين: شيخ الأزهر كرمنى 3 مرات.. وطموحى الانضمام للإذاعة.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:00 م

شيخ الأزهر: الإسلام يغرى الزوج بإمساك زوجته رغم كراهيته إياها

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:28 م

شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:05 م

شيخ الأزهر: الإسلام شرع الطلاق لإخراج المرأة من سجن الجاهلية المظلم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 05:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة