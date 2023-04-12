شيخ الأزهر يكرم السودانى منقذ سيدة القطار ويوجه بعلاجه على نفقة الأزهر

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، الشاب السودانى أحمد المدثر، الذى أنقذ سيدة مصرية من السقوط تحت عجلات القطار بأسيوط فى يناير الماضى، ما أسفر عن إصابات متفرقة لكليهما.

وأشاد الأمام الأكبر بالبطل السودانى أحمد المدثر، مؤكدا أنه نموذج ومثال للشباب العربى الذى يحتذى به فى البطولة والشجاعة والخلق القويم وتجسيد مبادئ الدين الإسلامى الحنيف، حيث لم يتأخر فى التضحية بنفسه لإنقاذ السيدة المصرية، الحاجة زمزم، من دهس محقق تحت عجلات القطار.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للشاب السودانى، وما يلزم ذلك من استكمال علاجه بمستشفيات الأزهر، والتكفل بتركيب طرف صناعى له، بما يمكنه من استئناف حياته بشكل طبيعي.

وحرص الإمام الأكبر على متابعة حالة الشاب السودانى والسيدة المصرية، منذ وقوع الحادث فى يناير الماضى، حيث كلف فضيلته وفدا أزهريا بمتابعة حالته وتوفير ما يلزمه من رعاية صحية.