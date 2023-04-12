اليوم السابع
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تعرف على أقوال زوجة مدير البنك ضحية كلب الشيخ زايد فى النيابة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:49 ص
تعرف على أقوال زوجة مدير البنك ضحية كلب الشيخ زايد فى النيابة كلب _ ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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استمعت النيابة العامة التحقيقات لزوجة مدير البنك ضحية كلب الشيخ زايد ، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي الإعلان  عما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، وما انتهى إليه تصرفها فيها، علمًا باستمرار حبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث عرضته النيابة العامة على المحكمة المختصة والتى أمرت عقب نظر الأوراق بمد حبسه احتياطيًّا.

 


امن الجيزة

القتل الخطأ

الشيخ زايد

عقر كلب

الطب الشرعى



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