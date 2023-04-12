أخبار البورصة اليوم الأربعاء 12-4-2023.. أهم مؤشرات سوق المال في مصر

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.082 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 384.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.6 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.52%، والعرب على 6.65%، واستحوذت المؤسسات على 27.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 252.2 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 368 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 151.2 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 105 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16741 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2943 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 20020 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 6953 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3530 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 650 ألف سهم، 340 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، 844 ألف سهم، 454.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ورواد السياحة-رواد عدد 20.6 ألف سهم، 13.3 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات رواد السياحة-رواد، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 6500 سهم، 18.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والقاهرة للإسكان والتعمير عدد 40 ألف سهم، 20 ألف سهم، 350 ألف سهم، 460 ألف سهم، 505 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبي انفستمنتس القابضة عدد 475.3 ألف سهم، 107.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 218.2 ألف سهم.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، شراء 2.8 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء.

فيما أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شراء المساهمة نورهان يحيي عبد الخالق عمر تحمير عدد 4402 سهم، بسعر 13 جنيه للسهم، ليرتفع إجمالي حصتها من 4.033% إلى 4.121%، هذا بجانب حصة المجموعة المرتبطة بنسبة 15.031%.