محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة التعليم الفنى

الدقهليه شريف الديب

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، لجنة اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة "مدير عام ادارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم" و"مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري" بالدقهلية.

وضمت لجنة الاختبارات الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، و طارق فريد مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وتقدم لشغل وظيفة مدير عام التعليم الفني بالتربية والتعليم عدد 18 متقدما، ولوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري عدد 4 متقدمين وقد قامت اللجنة باجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار اكفأ العناصر تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذي.

وأكد "مختار"، أن المقابلات والاختبارات قد أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار افضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة من الوظائف المشار اليها ووفقا للقانون

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.