محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ1.5 مليون طالب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى للعام 2022/2023 والتى تبدأ فى 2 مايو المقبل.

واوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فى الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى من يوم 6 إلى 10 مايو، وفى المرحلة الإعدادية العامة، الإول الإعدادى من يوم 2 إلى 11 مايو، والثانى الإعدادى من 3 إلى 11 مايو، والثالث الإعدادى من 13 إلى 18 مايو، والإعدادية المهنية، فى الصف الأول الإعدادى المهنى من 2 مايو إلى 11 مايو، والصف الثانى الإعدادى المهنى من 3 إلى 11 مايو، والصف الثالث الإعدادى المهنى من 13 إلى 18 مايو، وفى المرحلة الثانوية العامة، الصف الأول الثانوى العام من 6 مايو إلى 17 مايو، والصف الثانى الثانوى العام من 7 مايو إلى 18 مايو، وفى مراحل التعليم المجتمعى، فى الصفوف الأول والثانى والثالث من 6 مايو إلى 7مايو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 6 إلى 8 مايو، وفى مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من6 إلى 9 مايو، والأول والثانى الإعدادى مكفوفين من 6 إلى 10 مايو والثالث الإعدادى مكفوفين من 13 إلى 18مايو، والصف الأول الثانوى العام مكفوفين من 6 إلى 17 مايو والصف الثانى الثانوى العام مكفوفين من7 إلى 18 مايو، وفى مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من 6 إلى 9 مايو، ومن الصف الخامس إلى الثامن من 6 إلى 8 مايو، والصفوف الأول والثانى الإعدادى من 6 إلى 10 مايو، والصف الثالث الإعدادى من 13 إلى 18 مايو، والصف الأول الثانوى من 6 إلى 18 مايو، والصف الثانى الثانوى من 7 إلى 18 مايو، وبالنسبة للتعليم الفنى، التعليم الزراعى من 2 إلى 18 مايو والصناعى من 2 إلى 18 مايو، والتجارى من 2 إلى 18 مايو.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك مليون و500 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.

ووجة محافظ الدقهلية،وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول الذى تم اعتمادها، وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.