محافظ الدقهلية: التزام الوحدات المحلية بترشيد استهلاك الكهرباء

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على مواصلة اعمال لجان الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ، بكافة المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار" إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة، قضية قومية يجب تضافر جميع الجهود لتحقيق اهدافها المرجوة.

وكان "محافظ الدقهلية" سبق وأن أصدر كتاباً دورياً بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وشدد علي كافة مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء الشركات بسرعة التنفيذ وقد تضمن الكتاب الدوري التنبيه، مشدداً بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل ( غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة ) ، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص علي ان يراعي عدم التأثير علي السلامة العامة للمواطنين ، وترشيد الانارة بالإعلانات المضيئة علي ان يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً أيا كانت الجهة التابعة لها وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العباده ( المساجد الحكومية والأهلية وملحقتها والكنائس وملحقتها ) علي ان يتم غلق انارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتي صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل انظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، وايضاً تلتزم المنشآت الرياضية الكبري ( الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاه ) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي نقوم بها مساءً علي أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً ‘ بالإضافة الي استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة وايضاً استبدال العدادات التقليدية بأخري مسبقة الدفع ‘ بالإضافة الي استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية، علي مستوي المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة من خلال الكتاب الدورى الذى أصدره فى هذا الشأن.