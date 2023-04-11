تعرف على إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والإنارة بالشوارع ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، باستمرار متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء وإعداد تقارير يومية بما يتم اتخاذه من إجراءات والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمديريات ومسئولي شركات المرافق والكهرباء بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد الاستهلاك دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الحيوية التي تحتاج إلى الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير أعدتها الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ، لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية،والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن والمرافق الحيوية، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، مع عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وترشيد إنارة الإعلانات المضاءة وفصلها فى الساعة العاشرة مساء.

وتضنمنت التقارير التي عرضها، أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة،الإشارة إلى قيام فرق عمل من الإدارة ،بزيارة ميدانية بمركزي ومدينتي الواسطى والفشن، يومي الاثنين والأربعاء الأسبوع الماضي ،وتحت إشراف قسم المتابعة الميدانية برئاسة :أ.أحمد إبراهيم، ومشاركة أعضاء لجان المتابعة الميدانية ( محمد رمضان ، أحمد عويس ، سعيد فاروق ، شريف حبيشي ).

وأثناء المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والمصالح الحكومية بمدينة الفشن ،تبين غلق الإضاءة عن جميع اللوحات واللافتات الاعلانية وتخفيض انارة الاعمدة بالطريق الدائري لمدينة الفشن، وتخفيض الإنارة بطريق ببا الفشن بداية من قرية سدس وحتى دائري الفشن ، وتخفيض الإنارة بشوارع البحر الأعظم، الجيش ، شارع الثانوية بنات ، شارع الطراد ، فيما لم يتم تخفيض إنارة الأعمدة بمدخل مدينة الفشن ، وشارع المصنوعات ، ومنطقة الموقف القديم ، والسكة الحديد.

وتم غلق الإضاءة بمباني مديريات الخدمات والمصالح الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية ، والتي شملت ( الإدارة الزراعية، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، الإدارة البيطرية ،البنك الزراعى المصرى - الإدارة الصحية ، الإدارة التعليمية ، نقابة المحامين - إدارة التموين،نقابة المعلمين ، مبنى إطفاء الفشن والاكتفاء بإضاءة غرفة الأمن فقط ، معهد الفشن الابتدائي النموذجي مدرسة الشهيد عصام الدين الثانوية،مدرسة النزهة الابتدائية المشتركة)فيما لم يتم غلق الإضاءة بمبني معهد الفشن الابتدائي النموذجي ،مدرسة النزهة الابتدائية المشتركة ، مدرسة الثانوية التجارية ) ، بجانب غلق اضاءة كافة المساجد بشكل كامل بعد الانتهاء من أداء الشعائر.

وفي مركز ومدينة الواسطى ، تم غلق الإضاءة عن كل اللوحات واللافتات الإعلانية وتخفيض إنارة الأعمدة في المنطقة من مزلقان افوه وحتى محطة السكة الحديد ،شارع سعد زغلول ومنطقة الكوبرى الجديد ، وعن اللوحات واللافتات الاعلانية بالجزيرة الواسطى بشارع طراد النيل ، فيما لم يتم تخفيض الإنارة بطريق بنى سويف / الواسطى بداية من الميمون وحتى بنى حدير وتحتاج الى مراجعة ، وتم تخفيض إنارة الأعمدة بشارع طراد النيل ومدخل مدينة الواسطى ، وشارع المستشفى ، فيما لم يتم تخفيض إنارة الأعمدة بشوارع : الجمهورية، أحمد عرابي ، جمال عبد الناصر، منطقة الفوالة، طراد الزاوية ، شارع المعسكر، وديع الصايغ

بجانب غلق إضاءة المصالح الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية بمباني ( الإدارة الزراعية ، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ، الإدارة البيطرية ، البنك الزراعى المصرى، الإدارة الصحية ، مبنى الجمعية الزراعية بالزاوية ، المركز الإقليمي لمكافحة القوارض لمنطقة شمال الصعيد، إدارة المرور ، إدارة التموين ، نقابة المعلمين ،محطة الهندسة الزراعية ، مبنى إطفاء الواسطى ) ، وغلق الإضاءة بمباني مدارس (مدرسة الشهيد غريب عبد التواب ، مجمع مدارس الحديثة (2) و (1) ، مدرسة الشهيد مصطفى سلام الإعدادية ، مدرسة الزراعة - معهد فتيات الواسطى ).