ضبط بـ120 لفافة.. المشدد 10 سنوات لصياد يتاجر بالمخدرات فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجد المشدد 10 سنوات علي صياد يتاجر بالمخدرات ببورسعيد.



المشدد 10 سنوات لـ صياد يتاجر بالمخدرات ببورسعيد وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 من شهر ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها "ع. م. ب" ويعمل صياد، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للاندازول والكربوكسميد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير تصريح سلاحاً أبيضاً عباره عن كتر.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي الاندازول والكربوكسميد المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.