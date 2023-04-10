الإعدام شنقا لقاتل ابن عمه فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد ، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الاثنين، بمعاقبة المُدان بقتل ابن عمه داخل سرادق عزاء والده ببورسعيد بالإعدام شنقا.

وتعود أحداث تلك الواقعة إلى يوم 6 سبتمبر عام 2022، والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم الضواحي، باتهام "ع.م.ا" بقتل ابن عمه محمد أحمد الخضري، 22 عامًا، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطى، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير، على خلفية خلاف سابق بينهما.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بإحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، لتقضي بإعدامه شنقا ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بأن يؤدى للمدعى المدنى 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.