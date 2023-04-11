سقوط دراجة نارية يستقلها اثنين في ترعة بسبب الأمطار بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد مركز السنطة بمحافظة الغربية سقوط دراجة نارية يستقلها 2 في إحدي الترع، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب الأمطار، وتمكن الأهالي من اخراج المصابين ونقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.

كان الاهالي قد فوجئوا بسقوط دراجة نارية في ترعة الجنابية واستغاثة مستقليها لانقاذهما، بعدما سقطا في الترعة بسبب الأمطار، وهرع الأهالي للترعة وقاموا بانقاذهما ونقلهما للمستشفي لعمل الإسعافات اللازمة لهما.

وتعرضت محافظة الغربية مساء اليوم الثلاثاء لهطول امطار رعدية غزيرة على مدن ومراكز المحافظة مصحوبة ببرق، واغرقت مياه الامطار الشوارع وتجمعت بكميات كبيرة أسفل الكباري والانفاق، وعلى الطرق السريعة والفرعية.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات للتعامل مع مياه الامطار وشفط المياه المتراكمة، ودفعت المحافظة بسيارات شفط المياه التابعة لمجالس المدن والاحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وناشدت المحافظة المواطنين بتواخي الحذر وعدم ملامسه اعمدة الإنارة واللوحات الاعلانية المضيئة خشية التعرض للصعق الكهربائي، كما ناشدت قائدي السيارات بتخفيف السرعة على الطرق لتفادي وقوع الحوادث.