"تمريض كفر الشيخ" تنظم ندوة بعنوان "كيفية التعامل أثناء حدوث الزلازل وتفادى المخاطر"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت كلية التمريض بـ جامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان " كيفية التعامل أثناء حدوث الزلازل وتفادي المخاطر الناجمه عنها "، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بحضور وإشراف الدكتور مها ابو جازية عميد كلية التمريض، والدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رحبت الدكتور مها ابو جازية، بالضيوف وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة وأشارت الى أن الزلازل تعتبر أحد المخاطر الطبيعية التي تهدد حياة السكان وممتلكاتهم وسير الحياة اليومية لديهم وبلادنا رعاها الله تعتبر من البلدان الأقل احتمالية للتعرض للزلازل الشديدة لكنها ليست بمنأى عن ذلك حيث أننا جزء من هذا العالم.

حاضر الندوة الدكتور حسين توفيق البدراوي، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، واستهل حديثه عن الزلازل بأنها تعتبر ظاهرة طبيعية عنيفة، وإحدى الكوارث الطبيعية التي لا يمكن منعها، ولكن يمكن التخفيف من مخاطرها وآثارها الضارة على الإنسان، وتعرف الزلازل على أنها اهتزازات مفاجئة سريعة تصيب القشرة الأرضية عندما تنفجر الصخور التي كانت تتعرض للإجهاد (التمدد )، وقد تكون هذه الاهتزازات غير كبيرة، وقد تكون مدمرة على نحو شديد.

وأشار الى أن الزلازل أو ما يعرف بالهزات الأرضية واحدة من الكوارث الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها وقد تخلف وراءها كوارث وخسائر مادية وبشرية، إلا أن مرونة المجتمع فى التعامل مع هذه الزلازل قد يخفف بشكل كبير من حجم هذه الخسائر.

وأضاف أن كثير من الدراسات والتقارير والتجارب في مختلف أنحاء العالم تؤكد إن الرعب وعدم التصرف السليم من قبل الناس عند حدوث الهزة الأرضية يؤدي إلى الزيادة في أعداد الخسائر على عكس ذلك عندما يكون هناك إعداد نفسي مسبق وتهيئة للحذر من أخطار الهزة الأرضية وذلك يكون بإبلاغ الناس بالتعليمات الهامة المتبعة أثناء الهزة وبعدها والتثقيف لهم بنشر المعلومات عن أخطار الزلازل وما يجب أن يتخذوه من احتياطات.