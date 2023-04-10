رئيس جامعة كفر الشيخ: أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، التهنئة بعيد "أحد السعف" إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، فى حضور محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمانى شاكر عميد كلية التربية النوعية ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى المحافظة.

وأعرب رئيس الجامعة عن أطيب تمنياته بالعيد لجميع المصريين، داعيًا المولى عز وجل أن يديم المحبة والأمن والأمان فى ربوع مصرنا الغالية، مشيدا بدور الكنيسة فى الحفاظ على النسيج الوطنى مؤكدا على أن الاحتفال بعيد "أحد السعف" يرمز للسلام والمحبة حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد على التكاتف والتلاحم لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة متمنيًا أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام ودوام الاستقرار.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، أن شعب مصر بمسلميها وأقباطها نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن مصر عازمة على المضى قدمًا نحو تحقيق التنمية والرخاء، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هى أعياد لكل المصريين، وتأتى ترسيخًا للأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.