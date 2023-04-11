الكبار والصغار يشاركون فى تجهيز وتوزيع 300 وجبة يوميا بمطبخ الخير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كرم أهل بنى سويف مستمر طوال شهر رمضان المبارك من خلال مطابخ الخير الموجودة والمنتشرة فى كافة مدن وقرى المحافظة طوال الشهر الكريم .

وفى مطبخ الخير بمنطقة الغمراوي فى مدينة بنى سويف تجتمع الأسر ومجموعة من المتطوعين فى إعداد وتجهيز الوجبات الطازجة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل مناطق الغمراوي والرحبة والعزبة بمدينة بنى سويف.

اليوم السابع رصد أعمال تجهيز الوجبات الرمضانية التى يتم توزيعها على الإفطار داخل مطبخ الخير بحى الغمراوي فى مدينة بنى سويف.

وقال مصطفى سيد عطيه، أن مطبخ الخير بالغمراوى مستمر منذ سنوات فى تقديم الوجبات الطازجة على الصائمين من الأسر الأولى بالرعاية طوال شهر رمضان مشيرا إلى أن المتطوعين القائمين على العمل يبدأون فى عملية إعداد الوجبات منذ الثامنة صباحا وحتى قبيل أذان المغرب لإعداد وجبات الإفطار لتقديمها إلى الأسر الأكثر احتياجا داخل المنطقة والمناطق الأخرى.

وأضاف مصطفى سيد أن المطبخ يحتوى على الخضروات والسلع الغذائية مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى دعم أكثر فى اللحوم والدجاج لوجود عجز بها حتى يستمروا فى عملية إعداد وتوزيع الوجبات.

فيما قال محمد سيد أنهم يقوموا بتقديم وجبات الأفطار لاهالى حى الغمراوى والمناطق المجاورة، مشيراً إلى أنهم يحلمون أن ينفذوا نحو ألف وجبة إفطار يوميا

وقال محمد سيد، صاحب فكرة مطبخ الخير ببني سويف: أن المشروع أنطلق منذ سنوات بنحو 10 وجبات مشيراً إلى أن المطبخ يقدم هذا العام أكثر من 300 وجبة طازجة يتم توزيعها يومياً على الأسر الأولى بالرعاية داخل المنطقة والمناطق المجاورة .

واضاف محمد سيد عطيه أن عملية التجهيز والطهى تبدأ فى الساعة الثامنة صباحاً ، تعقبها مرحلة التغليف والتى تبدأ فى الساعة الرابعة عصرا قبل أن تبدأ عملية التوزيع قبيل صلاة المغرب ،مشيرا إلى أنهم يوزعون الوجبات على اكثر من 300 فرد يوميا .

واضاف محمد سيد أن المطبخ يعمل طوال شهور السنة من خلال تقديم وجبات جاهزة عل أكثر من 170 أسرة فى أيام محددة .

وأكد محمد سيد عطيه أنهم لم يكتفوا بتوزيع الوجبات الطازجة على الأسر الأولى بالرعاية بل قاموا بتوزيع 500 شنطة رمضانية على الأهالى بالمنطقة والمناطق المجاورة ، مشيراً إلى أنهم يجهزون 200 شنطة لتوزيعها على الأهالى خلال الأيام القادمة .

وقالت رحمة محمد إحدى المتطوعات فى المطبخ أنه تشترك فى تجهيز الوجبات منذ سنوات مشيره الى أنه تشارك فى عملية توزيع الوجبات يوميا بالإضافة إلى الشنط الرمضانية على الأهالى بالمنطقة والمناطق المجاورة.

واضافت رحمة أن هناك فريق عمل من المتطوعات يشمل اصدقائى واقاربى شهد محمد، شهد احمد، مروه احمد، خلود محمد ، فاطمه عاطف، بسمله محسن.



اعداد الوجبات الخاصة بالافطار



الفتيات المشاركات فى توزيع الوجبات



تجهيز الحلويات



تجهيز اللحوم



توزيع الوجبات على الأسر



توزيع الوجبات على الاهالى



حلويات يتم توزيعها مع الوجبات



دجاج وأرز فى وجبات الإفطار