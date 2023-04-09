تعرف على استعدادات تعليم بنى سويف لعقد امتحانات نهاية العام الدراسى

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، مع مسئولي قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات التى تنفذها المديرية لعقد امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، أنه تم عقد اجتماع بحضور الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق خلال شهر مايو المقبل ، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تضافر الجهود تعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وتسيير الامتحانات بصورة آمنة ، مؤكدا على مديري الإدارات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية ومشددا على الالتزام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية

كما تم التوجيه بتحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة ، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على كافة الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو السياسي مع مراجعة المادة العلمية فنيا ،مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحانات في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان ، خاصة وأن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسؤولية عن المحتوى العلمي.

وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى جانب متابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.