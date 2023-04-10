قصر باكنجهام يكشف "emoji" الاحتفال بتتويج الملك تشارلز.. صورة

كتبت: نهال أبو السعود

كشف قصر باكنجهام عن رمز تعبيري رسمي للاحتفال بمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث المقرر عقدها الشهر المقبل، حيث يصور الرسم الكرتوني الملون تاج سانت إدوارد المرصع بالجواهر الذهبية من القرن السابع عشر مع غطاء مخملي أرجواني، وهو الشعار الذي سيتم استخدامه لتتويج الملك في 6 مايو.

وفقا لصحيفة الجارديان، الرمز هو الأول الذي تم إنشاؤه لتتويج ملك بريطاني، حيث كان التتويج الأخير في بريطانيا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية قبل 70 عامًا، يسبق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة، إلا أنه كان أول حفل تتويج يتم بثه على التلفزيون.



emoji التتويج

وقال قصر باكنجهام إن الصورة بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع للاحتفالات بالتتويج ستظهر على تويتر اعتبارا من اليوم 10 أبريل عندما يتم استخدام هاشتاج Coronation و CoronationConcert و CoronationWeekend و CoronationBigLunch.

كان رمز تعبيري اليوبيل البلاتيني للعائلة المالكة عبارة عن كلب من فصيلة الكورجي يرتدي التاج يدعى PJ. ظهرت صورة الكارتون للكلب من سلالة الكلاب المفضلة لدى الملكة الراحلة على حساب تويتر الرسمي للنظام الملكي ، مع رسالة: "قابل PJ the corgi ، رمز Jubilee الخاص بنا!"، وظهرت ألوان اليوبيل ، الذي كان يرتدي تاجًا من اللون الأرجواني والبلاتيني ، تلقائيًا على تويتر عندما قام المستخدمون بتضمين علامات تصنيف اليوبيل.

ومنذ أيام، اجرى الملك تشارلز وزوجته كاميلا تحديثا لصورهما على حسابات التواصل الاجتماعي، حيث تم التقاط صور أصحاب الجلالة الشهر الماضي في غرفة الرسم الزرقاء في قصر باكنجهام من قبل هوغو بيرناند، الذي سيلتقط أيضًا صور التتويج الرسمية، وظهرت كاميلا، فى الصورة مرتدية فستان Fiona Clare المفضل باللون الأزرق للتنسيق مع زوجها، إضافة إلى عقد من اللؤلؤ المشبك الماسي وأقراط من اللؤلؤ.