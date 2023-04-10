تربط الخط الأول بالثانى.. شاهد محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تمثل محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، نقطة الربط بين الخط الأول والخط الثاني بشبكة القطار الكهربائى السريع.

وتقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر، وتعد نقطة الربط بين الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر / أسوان)، والخط الأول العين السخنة / مطروح، وستكون محطة تبادلية بين الخطين الأول والثانى، وسيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى.

ويبلغ طول الخط الأول ل لقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.